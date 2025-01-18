На Сахалине мужчина протащил девушку по дороге за волосы и избил ногами

На Сахалине мужчина протащил девушку за волосы по дороге и избил ногами

На Сахалине автомобилист протащил девушку за волосы по дороге, а затем избил ее ногами. Об этом сообщает Telegram-канал IT SAKH.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 15 января возле дома №8 на проспекте Победы в Южно-Сахалинске. Мужчина вышел из автомобиля, схватил девушку за волосы и протащил ее по дороге. Она упала на землю, и агрессор нанес ей несколько ударов ногами на проезжей части.

Информации о причинах случившегося и состоянии девушки не поступало. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

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