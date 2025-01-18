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Россиянин до разрыва селезенки избил 20-летнюю сожительницу

В Воронеже мужчине, жестоко избившему сожительницу, грозит 8 лет колонии
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Воронеже полицейские задержали местного жителя по обвинению в жестоком избиении 20-летней сожительницы, пострадавшая госпитализирована. Об этом сообщает УМВД региона.

В одно из медицинских учреждений города поступила 20-летняя местная жительница, девушка была жестоко избита. У нее диагностированы тупая травма живота и разрыв селезенки. Как установили полицейские, между пострадавшей и ее сожителем произошла ссора.

В ходе конфликта мужчина жестоко избил возлюбленную и скрылся. 32-летнего подозреваемого в избиении удалось задержать, он признался в содеянном. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, мужчине может грозить до восьми лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что житель Красного Сулина получил 10 лет колонии за нападение на сожительницу. Пьяный россиянин поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта мужчина схватил женщину за одежду и вытолкнул из окна третьего этажа. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Ранее в Петербурге мужчина выпрыгнул с балкона, чтобы спастись от пьяного собутыльника с ножом.

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