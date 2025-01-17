Врач назвала причины, по которым после купания на Крещение нельзя пить алкоголь

После Крещенских купаний нельзя пить алкоголь по трем причинам: он увеличивает потерю тепла, угнетает реакции организма и повышает риск получения травм, рассказала «Газете.Ru» врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ольга Столярова.

«Первая причина – заблуждение о «согревающем эффекте». Несмотря на общее мнение, что алкоголь может согреть, он расширяет сосуды и увеличивает потерю тепла, что может увеличить риск переохлаждения. Вторая – угнетение реакции организма. Алкоголь может затруднить способность организма контролировать свою температуру и вызвать быструю потерю тепла. И третья – ухудшение координации. Под воздействием алкоголя усиливается риск потери равновесия и травм», — рассказала врач.

Вместо распития алкоголя, чтобы не заболеть после Крещенских купаний, нужно придерживаться четырех правил: размяться перед заходом в купель, не задерживаться в воде, вытереться насухо и выпить согревающий безалкогольный напиток.

«Чтобы не заболеть после купели, сделайте небольшую разминку, чтобы подготовить тело, улучшить циркуляцию крови. Проведите в воде не более нескольких секунд, чтобы избежать переохлаждения. Быстро вытереться насухо и сразу переодеться в теплую одежду. Выпейте горячий чай или другой согревающий безалкогольный напиток. Это поможет восстановить внутреннее тепло», – добавила доктор.

Соблюдение этих рекомендаций и предварительная консультация с врачом помогут безопасно пережить и насладиться крещенскими купаниями.

Сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, почек и мочевого пузыря, диабет и другие эндокринные заболевания, инфекции, беременность и период лактации, а также детский и пожилой возраст (если нет достаточной подготовки и консультаций) являются противопоказанием для купаний на Крещение.

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