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В Кремле осудили убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании

Песков: Кремль осуждает убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва решительно осуждает атаку Израиля, которая привела к гибели главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Мы осуждаем эту атаку, которая привела к гибели господина Хании», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что подобные действия направлены против попыток восстановления мира и стабилизации ситуации в регионе.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что подобные действия с израильской стороны могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке.

До этого сообщалось, что в Тегеране в результате израильской операции были убиты глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и его телохранитель. В столице Ирана Хания участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана.

Позже руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израилю придется ответить за эти действия.

Ранее в правительстве Израиля прокомментировали гибель Хании.

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