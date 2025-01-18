Брат обвиняемого по делу об убийстве генерала Кириллова имеет судимость

Брат обвиняемого по делу об убийстве генерала Кириллова был судим за разбой

Сулейман Точиев, являющийся родным братом Батухана Точиева, который обвиняется в совершении теракта, повлекшего гибель генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, имеет судимость. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что Точиев был осужден московским судом в 2019 году за разбой, угон автомобиля и тяжкие телесные повреждения, причиненные с применением оружия, к двум годам лишения свободы.

Батухан Точиев и Рамазан Падиев были арестованы Басманным судом Москвы. Следствие утверждает, что они, действуя по указанию неизвестного организатора, обеспечили исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова жильем в подмосковном хостеле. Финансовые операции, включая оплату аренды, осуществлялись через Батухана Точиева, при этом Падиев лично занимался оплатой. Он передал Курбонову ключи и впоследствии продлевал аренду.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва, произошедшего возле дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Следственные органы установили, что преступники разместили взрывное устройство на стоявшем рядом с подъездом самокате и активировали его дистанционно. Мощность взрывного устройства составила от 200 до 300 граммов тротила.

Согласно информации, опубликованной газетой New York Times со ссылкой на представителя Службы безопасности Украины (СБУ), это ведомство заявило о своей ответственности за произошедший взрыв, в результате которого погибли Кириллов и его помощник.

Ранее в Минобороны рассказали о вкладе Кириллова в обеспечение безопасности России.