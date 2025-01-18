В РАН рассказали о возможных последствиях вывоза грунта с пляжей Черного моря

Вывоз грунта с загрязненных нефтепродуктами пляжей Черного моря, расположенных в Краснодарском крае и иных регионах, может привести к серьезному изменению береговой линии. Об этом в ходе интервью для РБК предупредил научный руководитель Института водных проблем РАН, бывший министр экологии и природных ресурсов РФ Виктор Данилов-Данильян.

«Если грунт вывозится в достаточно больших количествах, то это неизбежно повлечет то, что называется «переработка берега». Море его будет перерабатывать», — сказал эксперт.

Он пояснил, что интенсивность «переработки берега» зависит от количества вывезенного грунта. Уже сейчас волонтеры собрали порядка 150 тыс. тонн загрязненного грунта, но некоторые специалисты говорят о необходимости убрать до 500 тыс. тонн.

«Это уже просто радикальное изменение берега. И это, конечно, сломает всю пляжную рекреационную инфраструктуру. Все, что стояло непосредственно на берегу, все окажется в воде», — добавил бывший министр.

17 января пресс-служба МЧС РФ сообщила, что после крушения двух танкеров и разлива мазута в Черном море с береговой линии собрали 167 282 тонны загрязненного песка и грунта. Из них было вывезено 127 282 тонны.

Ранее врач рассказала, с какими жалобами к медикам обращаются волонтеры, убирающие мазут с пляжей в краснодарском городе Анапе.