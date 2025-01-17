В МЧС рассказали, сколько грунта было вывезено после ЧП с танкерами в Керченском проливе

МЧС: после ЧП с танкерами вывезено более 127 тысяч тонн песка и грунта

После инцидента с танкерами в Керченском проливе с береговой линии Черного моря вывезли более 127 тысяч тонн загрязненного мазутом песка и грунта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По данным ведомства, межведомственные группы обследовали 910 км прибрежной линии.

«Всего с береговой линии собрано 167 282 тонны загрязненного песка и грунта, вывезено — 127 282 тонны», — пояснили в пресс-службе.

Также специалисты собрали 25 тонн нефтесодержащей жидкости в акватории Керченского пролива, в том числе в портах городов Анапы и Севастополя собрано 16,27 тонн жидкости.

До этого министр транспорта РФ Роман Старовойт сообщал, что Морспасслужба начала первый этап откачки мазута из танкера «Волгонефть-239», стоящего возле мыса Панагия.

По словам министра, после того, как общий объем мазута достигнет температуры в 45°, специалисты перейдут к откачке груза в битумовозы. Он добавил, что к судну провели временную подъездную дорогу, вокруг танкера организовали искусственную насыпь.

Ранее было опубликовано фото места разлома танкера, потерпевшего крушение в Керченском проливе.