У кормы танкера «Волгонефть-239» собрали почти 14 тонн мазута

У кормы танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе, собрали почти 14 тонн мазута. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«В акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя: собраны 16,27 тонны нефтесодержащих отходов; использованы 925 килограммов сорбента; у кормы танкера «Волгонефть-239» собраны почти 14 тонн мазута; использованы более 1 500 килограммов сорбента», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что в настоящее время спасатели и волонтеры продолжают работы по ликвидации разлива нефтепродуктов. Они обследуют 910 километров. Сейчас очищено уже более 280 километров берега, отметили в ведомстве.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

17 января оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что танкер «Волгонефть-239» может быть утилизирован на месте или отбуксирован в другой порт.

Ранее новые выбросы мазута обнаружили на пляжах Краснодарского края.