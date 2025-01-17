Стало известно, что будет с севшим на мель танкером «Волгонефть-239»

Севший на мель танкер «Волгонефть-239» может быть утилизирован на месте или отбуксирован в другой порт. Об этом в Telegram-канале сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«Первый вариант — утилизация танкера; второй — буксировка в другой порт. Но это если позволит техническое состояние судна. Самая реалистичная ветка судьбы «Волгонефть-239» — все же утилизация на месте», — говорится в сообщении.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

16 января МЧС сообщило, что спасатели и волонтеры собрали 164 798 тонн загрязненного песка и грунта на побережье Черного моря.

Ранее было опубликовано фото места разлома танкера, потерпевшего крушение в Керченском проливе.