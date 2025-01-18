Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пленный пограничник заявил, что украинцев в Британии и Франции считают аборигенами

РИА Новости: украинцев в Великобритании и Франции считают людьми низшего сорта
close
Markus Schreiber/AP

Жители Великобритании и Франции считают граждан Украины людьми низшего сорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинского пограничника, инспектора государственной пограничной службы 2-й категории Александра Бычко.

«Поездил, посмотрел Великобританию, Францию, как народ к нам относится — как к аборигенам, к какому-то сорту такому. <...> С этими британцами, европейскими государствами общего языка трудно найти», — сказал пленный пограничник.

Бычко добавил, что обучение украинских войск, проходящее на базе Warcope и в Ла-Куртине, представляет собой курс молодого бойца. По словам инспектора, инструкторы НАТО используют старые методы подготовки, не соответствующие современным реалиям.

12 января министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в польском обществе наблюдается усталость от украинских беженцев и войны. Глава ведомства подчеркнул, что эти общественные тенденции не меняют курса Польши на увеличение расходов на оборону.

Ранее в Словакии украинских беженцев обвинили в трате «грязных» денег в Монако.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами