РИА Новости: украинцев в Великобритании и Франции считают людьми низшего сорта

Жители Великобритании и Франции считают граждан Украины людьми низшего сорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинского пограничника, инспектора государственной пограничной службы 2-й категории Александра Бычко.

«Поездил, посмотрел Великобританию, Францию, как народ к нам относится — как к аборигенам, к какому-то сорту такому. <...> С этими британцами, европейскими государствами общего языка трудно найти», — сказал пленный пограничник.

Бычко добавил, что обучение украинских войск, проходящее на базе Warcope и в Ла-Куртине, представляет собой курс молодого бойца. По словам инспектора, инструкторы НАТО используют старые методы подготовки, не соответствующие современным реалиям.

12 января министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в польском обществе наблюдается усталость от украинских беженцев и войны. Глава ведомства подчеркнул, что эти общественные тенденции не меняют курса Польши на увеличение расходов на оборону.

Ранее в Словакии украинских беженцев обвинили в трате «грязных» денег в Монако.