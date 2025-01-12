В польском обществе заметили усталость от украинских беженцев

В польском обществе наблюдается усталость от украинских беженцев и войны. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью для Financial Times.

Эти общественные тенденции не меняют курса Польши на увеличение расходов на оборону. Власти Польши поддерживают инициативу избранного президента США Дональда Трампа об увеличении военных расходов стран — членов НАТО до 5% от их валового внутреннего продукта (ВВП). По словам Касиняка-Камыша, несмотря на то, что наращивание оборонных расходов может занять 10 лет, призыв Трампа является важным отрезвляющим сигналом для Европы и НАТО. В 2024 году расходы Польши на оборону превысили 4% от ее ВВП.

При этом отправлять войска на Украину даже в качестве миротворцев в процессе урегулирования конфликта в Варшаве не хотят.

«Когда появится мирный план, мы его обсудим, но приграничные государства — это не те, кто каким-либо образом должен появляться со своими войсками на Украине, потому что я считаю, что должно быть большее распределение бремени и диверсификация внутри НАТО», — подчеркнул он.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею Трампа довести оборонные бюджеты стран НАТО до 5% ВВП.

Ранее украинки запустили тренд в TikTok о заработках на сборе клубники в Польше.