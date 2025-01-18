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TikTok опубликовал заявление в последние часы перед запретом в США

TikTok попросил отменить закон о запрете соцсети в США перед своей блокировкой
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Depositphotos

Китайская соцсеть TikTok в последние часы до своего своей блокировки в США опубликовала на своем сайте заявление, в котором предупредила американских пользователей, что будет вынуждена прекратить работу на территории страны, если администрация президента Джо Байдена не отменит соответствующий запрет.

«Если администрация Байдена немедленно не сделает окончательного заявления, которое удовлетворит наиболее важных поставщиков услуг, гарантируя, что закон не будет приведен в исполнение, то, к сожалению, TikTok будет вынужден отключиться 19 января», — отмечается в публикации.

Накануне Верховный суд США подтвердил законность запрета на использование приложения TikTok в США, если китайская компания ByteDance не продаст его американским владельцам. Если до 19 января американское подразделение не будет продано, то с этой даты TikTok будет заблокирован в США, отмечается в заявлении суда. Основные платформы, через которые он распространяется (Appstore и Play Market), должны будут удалить приложение во избежание санкций.

До этого газета Politico писала, что TikTok потратит $50 тысяч (около 4 млн рублей) на вечеринку в честь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Как рассказали журналистам организаторы, TikTok выступит главным спонсором мероприятия. По данным газеты, вечеринку назначили на 19 января, когда вступит в силу запрет на использование китайского приложения в США.

Трамп заявил, что судьба TikTok в США зависит от него.

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