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Трамп заявил, что судьба TikTok в США зависит от него

Трамп заявил, что окончательное решение по TikTok в США будет принимать он
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Reuters/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Финальное решение по судьбе китайской соцсети TikTok в Соединенных Штатах будет за избранным президентом Дональдом Трампом. Об этом он сам заявил в комментарии телеканалу CNN.

«В конечном итоге все зависит от меня, и вы увидите, что я собираюсь делать. Конгресс передал мне право принятия решения, и я это решение приму», — сказал будущий американский лидер.

Согласно принятому Верховным судом США закону, TikTok не обязан закрываться 19 января — даты, до которой американский сегмент платформы должны были продать.

Однако под угрозой могут оказаться магазины приложений и интернет-хостинговые сервисы, которые продолжат предоставлять свои услуги сервису, отмечает телекомпания.

Закон дает министерству юстиции право налагать штрафы в размере до $5 тыс. за пользователя, что является огромной потенциальной ответственностью, учитывая популярность приложения.

Ранее сообщалось, что мусоровоз Трампа станет частью церемонии инаугурации.

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