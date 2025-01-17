«Отравились бы сразу»: врач усомнился в токсичности мазута в Анапе

Пульмонолог Пальман: причиной недомогания волонтеров в Анапе может быть не мазут

В Анапе почти 150 человек обратились за медицинской помощью из-за интоксикации парами мазута. Однако врач-пульмонолог Первого МГМУ имени Сеченова Александр Пальман усомнился, что причиной является превышение концентрации вредных веществ в воздухе. В этом случае на отравление стали бы жаловаться в первые дни очистки пляжей, заявил он 360.ru.

Мазутом называют остаточный продукт переработки нефти. Это наиболее тяжелая фракция, которая остается после выкипания других компонентов. Попасть в дыхательные пути они могут при дыхании, а также с пищей и водой, что приводит к рези в глазах, учащению пульса, головокружению и перевозбудимости ЦНС.

Однако Пальман заявил, что сомневается в токсичности мазута, который убирают волонтеры в Анапе, а также в новостях об отравлениях.

«Если рассуждать теоретически: мазут не очень летучая субстанция. Морской берег, открытое пространство, ветер — каким образом там могут создаться какие-то концентрации нефтепродуктов, да еще и зимой? Это вопрос причинно-следственной связи», — заявил он.

Так как пляжи убираются не первую неделю, при высоких концентрациях вредных веществ недомогания начались бы сразу после начала массовых работ, утверждает медик. По его мнению, тот факт, что об этом говорят только сейчас, выглядит странно. Он также отметил, что симптомы отравления могут напоминать ОРЗ, заявив, что причиной недомогания волонтеров могло стать что-то другое.

«Может быть, это не мазут? Может быть, другие причинно-следственные связи?» — задался вопросом Пальман, добавив, что сам предполагать не берется.

Напомним, минимум 146 человек обратились за помощью врачей после уборки мазута на берегах Черного моря. Одного человека, 17-летнего юношу, спасти не удалось, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее волонтеры рассказали об отравлении при очистке пляжей от мазута.