Эксперт предрекла падение цен на отели в Анапе

Отелям в Анапе придется снижать цены, чтобы минимизировать убытки от возможного снижения турпотока, вызванного происшествием с танкерами в Керченском проливе. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказала эксперт по внутреннему туризму Татьяна Ракулова.

«В городе присутствуют хорошие гостиницы с зимними и летними бассейнами, в которые кто-то приедет. Но цены на размещение в отелях не должны быть такими же, как раньше. В противном случае можно вообще не выдержать конкуренции. На Анапе свет клином не сошелся, Россия большая», — сказала Ракулова.

Она выразила надежду, что власти Краснодарского края поддержат туристический сектор Анапы.

Накануне спасатели выявили фрагменты мазута на дне Черного моря у основания пирсов вдоль пляжей Анапы.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее власти обсудили сценарии подъема затонувших у берегов Анапы танкеров.