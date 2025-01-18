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В России отмечается сочельник на Крещение

Крещенский сочельник отмечается 18 января в России
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Андрей Сорокин/РИА Новости

Крещенский сочельник отмечается 18 января в России, иначе называемый Навечерием Крещения Господня. Газета »Известия» рассказывает о правилах, традициях и запретах праздника.

Одной из наиболее популярных кулинарных традиций является приготовление кутьи — пшеничного взвара с медом и изюмом. Сейчас готовить это блюдо необязательно, но традиция остается до сих пор. Обратной стороной традиций является строгий пост 18 января — православные в этот день могут впервые употребить пищу только после выноса свечи с литургии и первого причащения крещенской воды.

В субботу 18 января также важнол будет посетить церковь, где будет проходить великое освящение воды. Также в церквях будет проводиться крестный ход и первый день купания в проруби.

До этого менеджер сети фитнес-клубов Pride Fitness (входит в ГК Pride United) Владимир Белокопытов заявил, что крещенские купания — это не только духовная практика, но и испытание для организма, поэтому к ритуалу необходимо готовиться заранее.

Ранее синоптик сообщил об отмене крещенских морозов в Москве.

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