В Лос-Анджелесе пожарный охлаждал плавящийся счетчик молоком и пивом

KABC: пожарный боролся с огнем в Лос-Анджелесе с помощью молока и пива

Начальник пожарной службы округа Ориндж в пригороде Лос-Анджелеса Брайан Феннесси прибег к необычному методу для борьбы с пожаром «Итон»: он потушил плавящийся газовый счетчик на доме соседа своего брата с помощью молока и пива. Об этом сообщает телеканал KABC.

По словам Феннесси, ему пришлось самостоятельно отправиться в район, где проживает его брат, после того, как тот не ответил на телефонный звонок. На месте пожара Брайан обнаружил, что все близлежащие здания охвачены огнем, за исключением дома брата и соседнего с ним.

Увидев, что счетчик на одном из домов начал плавиться, пожарный отчаянно искал воду для его охлаждения, но безуспешно.

«Я подумал, что загляну в холодильник, но там было только немного молока и пара бутылок пива», - сказал пожарный в интервью телеканалу.

Феннесси использовал эти жидкости, чтобы охладить агрегат, и это неожиданно сработало. Когда пожар утих, уцелели только два дома - дом брата и дом, на котором Феннесси потушил газовый счетчик.

«С таким начальник пожарной службы столкнулся впервые», - отметил телеканал, подчеркнув оригинальность метода охлаждения.

Мощные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубил ураганный ветер, способствовавший распространению огня, тушение также затруднило дефицит воды в пожарных гидрантах. Около 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов лишились многие голливудские знаменитости.

Ранее Захарова упрекнула США за недальновидность на фоне пожаров в Калифорнии.