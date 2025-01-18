В Румынии обвинили Россию в организации акта саботажа

Румынская служба информации (РСИ) опубликовала на своем сайте сообщение о задержании колумбийца, который планировал совершить на территории страны акт саботажа якобы по указанию России.

«РСИ сорвала акт саботажа, организованный Российской Федерацией на территории Румынии», — отмечается в тексте.

По данным РСИ, румынские правоохранители вместе с европейскими спецслужбами обнаружили гражданина Колумбии Альфонсо Мурильо Диоса, который приехал в Румынию в конце июля 2024 года, чтобы осуществить диверсии. Мужчину задержали 30 июля, когда он «изучал район около склада вторсырья, находящегося вблизи ряда объектов, которые можно приравнять к критически важной инфраструктуре».

При этом РСИ не приводит никаких доказательств, свидетельствующих о связи колумбийца с Россией. Диосу предъявили обвинение в планировании преступления, направленного против национальной безопасности Румынии. Материалы дела переданы в суд.

16 января Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обвинила Россию и Китай в морских диверсиях, призвав задуматься, являются ли «атаки» на подводные кабели в Балтийском и Южно-Китайском морях «простыми совпадениями».

Ранее в Германии испугались «гибридных атак» со стороны России.