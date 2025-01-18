Вузы Петербурга стали удобнее для матерей с младенцами

В вузах Санкт-Петербурга создадут комнаты для кормления детей до трех лет, также называемые «комната матери и ребенка». Об этом сообщается в программе по повышению рождаемости в Петербурге на 2024–2027 годы, опубликованной на городском портале нормативных правовых актов.

В программе утоняется, что она направлена на студенческие семьи, где по крайней мере один из родителей учится в вузе очно. Для выполнения этой программы будет привлечено федеральное софинансирование.

Также для студенческих, молодых семей, одиноких матерей, других категорий нуждающихся семей будут разработаны пункты проката предметов первой необходимости — в том числе колясок.

В качестве финансовой поддержки, при постановке на учет по беременности девушкам, которые учатся очно, им ежегодно будет выделяться по 100 тыс. рублей и другие льготы.

Недавно американка пожаловалась, что ее двухлетний сын отрезал ей волосы, пока она спала, и приклеил обратно суперклеем.

Ранее криптоблогершу Битмаму и ее маленькую дочь поместили в специальную камеру СИЗО.