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Вузы Петербурга стали удобнее для матерей с младенцами

В вузах Санкт-Петербурга создадут комнаты для кормления детей
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Владимир Песня/РИА Новости

В вузах Санкт-Петербурга создадут комнаты для кормления детей до трех лет, также называемые «комната матери и ребенка». Об этом сообщается в программе по повышению рождаемости в Петербурге на 2024–2027 годы, опубликованной на городском портале нормативных правовых актов.

В программе утоняется, что она направлена на студенческие семьи, где по крайней мере один из родителей учится в вузе очно. Для выполнения этой программы будет привлечено федеральное софинансирование.

Также для студенческих, молодых семей, одиноких матерей, других категорий нуждающихся семей будут разработаны пункты проката предметов первой необходимости — в том числе колясок.

В качестве финансовой поддержки, при постановке на учет по беременности девушкам, которые учатся очно, им ежегодно будет выделяться по 100 тыс. рублей и другие льготы.

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