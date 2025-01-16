Криптоблогершу Битмаму и ее маленькую дочь поместили в специальную камеру СИЗО

ТАСС: ребенка криптоблогерши Битмамы поместили с ней в одной камере СИЗО

Малолетнюю дочь российский блогерши Валерии Федякиной, известной как Битмама, поместили вместе с ней в одной камере СИЗО. Об этом пишет ТАСС.

Ребенок блогерши находится с ней в специализированной камере СИЗО №6 «Печатники» — в таких содержат только женщин с детьми. В камере есть коврики, вещи для кормления и развития новорожденных. Детей осматривает педиатр, а их мам — врач для взрослых.

Также в таких СИЗО матери могут принимать душ и мыть ребенка в любое время. Камера рассчитана на восемь человек. Также в изоляторе есть игровая комната.

Федякину, известную как Битмама, задержали в Москве в сентябре 2023 года. Девушку обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По данным Telegram-канала Baza, знакомый блогера обвинил ее в обмане – Федякина взяла у него 6,7 млрд рублей, пообещав вернуть их с бонусом в 1%, но пропала.

Блогершу обвинили в краже около 2,2 млрд рублей, включая дирхамы и биткойны. Отмечается, что женщина предлагала инвесторам вложения в криптовалюту с обещанием высокой прибыли, после чего средства исчезали. Для возможного погашения ущерба судом арестованы счета и активы подсудимой.

Суд отправил девушку в СИЗО несмотря на то, что на момент ареста она была на шестом месяце беременности. В итоге Битмама родила в СИЗО, после чего глава общественной наблюдательной комиссии Москвы призвал заменить ей меру пресечения на домашний арест. Однако суд отказался это сделать.

Сама Федякина своей вины не признает. Рассмотрение уголовного дела продолжается.

Ранее сидящая в СИЗО блогер Елена Блиновская пожаловалась на кражу ее марафонов.