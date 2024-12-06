Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобрнауки поддержало пособие для беременных студенток на уровне МРОТ

Минобрнауки поддерживает выплаты беременным студенткам пособия на уровне МРОТ

close
Inna Vlasova/Shutterstock/FOTODOM

Минобрнауки поддерживает инициативу о выплате беременным студенткам колледжей и вузов пособия на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом говорится в официальном ответе ведомства на письмо первого замглавы комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, передает ТАСС.

«Минобрнауки России считает целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в закон ... в части определения размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях... и научных организациях, с учетом МРОТ, установленного в субъекте РФ», — говорится в документе.

В ноябре Лантратова направила предложение премьер-министру Михаилу Мишустину утвердить выплаты в размере прожиточного минимума на третьего и последующего ребенка до трех лет для семей, доход которых составляет менее двух региональных прожиточных минимумов.

Депутат отмечала, что выплаты в размере прожиточного минимума на третьего и последующего ребенка до трех лет не окажут влияния на существующее единое пособие.

Ранее в России подготовили демографическую стратегию «семейноцентризма».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами