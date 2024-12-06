Минобрнауки поддержало пособие для беременных студенток на уровне МРОТ

Минобрнауки поддерживает инициативу о выплате беременным студенткам колледжей и вузов пособия на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом говорится в официальном ответе ведомства на письмо первого замглавы комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, передает ТАСС.

«Минобрнауки России считает целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в закон ... в части определения размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях... и научных организациях, с учетом МРОТ, установленного в субъекте РФ», — говорится в документе.

В ноябре Лантратова направила предложение премьер-министру Михаилу Мишустину утвердить выплаты в размере прожиточного минимума на третьего и последующего ребенка до трех лет для семей, доход которых составляет менее двух региональных прожиточных минимумов.

Депутат отмечала, что выплаты в размере прожиточного минимума на третьего и последующего ребенка до трех лет не окажут влияния на существующее единое пособие.

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