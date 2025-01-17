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Мел Гибсон поинтересовался, получит ли от Трампа резиденцию

Мел Гибсон в шутку спросил, полагается ли ему как послу Трампа резиденция
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Paramount Pictures

Актер и режиссер Мел Гибсон в беседе с журналом Variety признался, что был не меньше остальных удивлен, когда узнал, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назначил его спецпосланником в Голливуде, и пошутил, что теперь ему, возможно, полагается резиденция.

«Как бы там ни было, я услышал призыв. Моя обязанность как гражданина — дать любые помощь и советы, какие я могу. Кстати, есть какие-то шансы получить с позицией посла резиденцию?» — заявил Гибсон.

В январе дом актера был уничтожен пожаром, разорившим несколько районов Лос-Анджелеса. Гибсон сравнил случившееся с бомбардировкой Дрездена времен Второй мировой войны.

16 января Трамп пообещал «вернуть Голливуд к свету» и назначил трех актеров — Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне — своими послами в столице американской киноиндустрии. Среди них Гибсон самый младший — ему 69 лет.

Ранее Трамп заявил, что судьба TikTok в США зависит от него.

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