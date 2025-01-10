Потерявший дом Мел Гибсон сравнил пожары в США с бомбардировками союзников в 1945 году

Актер Мел Гибсон заявил, что его сгоревший дом выглядел как Дрезден после бомбардировки

Американский актер Мел Гибсон сравнил уничтоживший его дом в Малибу пожар с бомбардировками союзников в 1945 году. О потерянном имуществе он побеседовал с NewsNation.

«Не уцелело ничего, кроме дымохода и нескольких черепиц, и там не пройти, всюду гвозди и все такое. Машины пропали, все поджарено... Такого пожара я еще не видел, как будто кто-то устроил его намеренно», — делится актер.

По словам Гибсона, у него сгорело множество накопленных за 15 лет личных вещей, включая фотоальбомы и памятные предметы.

«Мой дом выглядел как Дрезден. Но, знаете, все можно заменить, это всего лишь вещи, хорошая новость заключается в том, что все мои родные и близкие здоровы», — уточнил он.

Бомбардировка Дрездена военно-воздушными силами Великобритании и США произошла во время Второй мировой войны в середине февраля 1945 года. Уничтожены были около четверти промышленных предприятий города и около половины других зданий.

Пожары в Калифорнии в начале 2025 года стали самыми разрушительными за всю историю штата, заявил президент США Джо Байден. Площадь лесных пожаров превысила 11 тыс. гектаров. Из опасной зоны эвакуировали более 360 тыс. человек.

Фото сгоревших особняков голливудских знаменитостей и как они выглядели до пожара — в галерее «Газеты.Ru».

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