Росавтодор объявил о повышении тарифов системы «Платон»

Тариф государственной системы взимания платы с грузовиков массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам («Платон») будет проиндексирован на 19 копеек (9,5%) с 1 февраля 2025 года. Об этом сообщило Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).

Таким образом, тариф увеличится с текущих 3,05 руб./км до 3,34 руб./км.

Индексация тарифа производится ежегодно с 10 по 20 января с учетом инфляции за предыдущий год. Инфляция в России за 2024 год составила 9,52%.

В июле 2024 года Росавтодор опубликовал прогноз индексации тарифа, согласно которому планировалось повышение до 3,21 руб./км.

Индексация тарифа системы «Платон» с прогнозированием его размера за полгода проводится с 2019 года и является результатом совместной работы Минтранса и грузоперевозчиков по повышению предсказуемости изменения платы за проезд.

В конце прошлого года Минтранс России инициировал поэтапную отмену понижающего коэффициента, применяемого к плате за проезд грузовых автомобилей массой более 12 тонн по федеральным трассам страны.

Ранее «Автодор» увеличил нештрафуемый интервал проезда на платной трассе Москва — Санкт-Петербург.