Провоз товаров фурами по России резко подорожает

Минтранс России инициировал поэтапную отмену понижающего коэффициента, применяемого к плате за проезд грузовых автомобилей массой более 12 тонн по федеральным трассам страны. Об этом сообщает «Росавтодор». Понижающий коэффициент (0,51) действует уже более девяти лет.

«В настоящее время предлагается поэтапно отказаться от практики использования скидки при расчете платы за проезд грузового транспорта по федеральным дорогам. Предполагается, что с 1 февраля 2026 года, с учетом ежегодной индексации тарифа на уровень инфляции, размер платы составит 5,1 руб./км», — говорится в сообщении ведомства.

Полностью отказаться от использования понижающего коэффициента к тарифу предлагается с 1 февраля 2028 года.

До этого стало известно, что в Казани стоимость проезда по платному участку Вознесенского тракта для легковых машин высотой до 2 метров (I категория) составит 90 рублей.

В периоды с 06:30 до 09:00 и с 17:00 до 19:30 (час пик) стоимость проезда может достигать 150 рублей.

Для машин II категории (легковушки высотой от 2 до 2,6 метра) стоимость проезда составит 150 рублей, владельцам транспортных средств III категории (грузовые автомобили и автобусы с двумя осями, высотой 2,6 метра и выше) нужно будет заплатить 250 рублей, IV категории (грузовики и автобусы с тремя осями, высотой 2,6 метра и выше) – 350 рублей.

Стоимость проезда по трассе Алексеевское-Альметьевск для легковых машин I категории составит 4,5 рубля на 1 километр, за II категорию необходимо будет заплатить 6,75 рубля на 1 километр. на 1 км. Для грузовых автомобилей и автобусов с тремя осями, высотой 2,6 метра и выше она составит 18 рублей.

Ранее сообщалось, что «Автодор» увеличил нештрафуемый интервал проезда на платной трассе Москва — Санкт-Петербург.