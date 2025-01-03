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В Казахстане участились демонтажи советских памятников

«Лента.ру»: в Казахстане стали чаще демонтировать памятники советским вождям
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Сергей Савостьянов/ТАСС

В Казахстане участились демонтажи памятников советским вождям. Об этом пишет «Лента.ру».

Сообщается, что после 1990-х в Казахстане стали исключать из числа официально признанных памятниками истории и культуры республиканского значения монументы некоторым советским деятелям, чей вклад в историю Казахстана менее известен, например Владимиру Ленину, Михаилу Калинину и Сергею Кирову. За период с 1991 по 2021 год в стране был демонтирован 341 памятник Ленину. При этом памятники, посвященные Великой Отечественной войне, тщательно охраняются, ремонтируются, более того, периодически возводятся новые.

Местные жители, по данным материала, хорошо относятся к монументам и достаточно позитивно отзываются о достижениях советского периода, признавая факт репрессий и негативное наследие тоталитаризма. В некоторых городах советские памятники свозят в одно место, так, в Усть-Каменогорске монументы со всего населенного пункта переустановили в Левобережном парке.

До этого в Казахстане решили впервые за пять лет провести парад Победы в честь 80-летия окончания Великой Отечественной войны.

Ранее Токаев оценил мнение Путина о Казахстане.

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