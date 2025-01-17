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Критиковавшему Зеленского депутату Рады разрешили говорить по-русски в суде

Депутату Рады Дубинскому разрешили изъясняться в суде на русском языке
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dubinskypro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Критиковавший президента Украины Владимира Зеленского депутат Верховной рады Александр Дубинский добился возможности говорить по-русски в своем выступлении на судебном заседании. Видеофрагмент спора между парламентарием и судьями Киевского апелляционного суда появился на YouTube-канале Дубинского.

«Вы можете вести судопроизводство на том языке, на котором вы хотите. <...> Я буду выступать на том языке, на котором мне удобно. Не понимаете русский — возьмите переводчика», — отрезал депутат, посоветовав суду внимательнее изучить украинскую конституцию.

Судьи сперва попытались оспорить слова Дубинского, но потом посовещались и решили разрешить ему выступать на русском.

Дубинский арестован по обвинению в госизмене. В частности, политика подозревают в коррупции и участии в схеме по незаконному пересечению границы Украины для мужчин призывного возраста.

Сам он свою вину отрицает и считает дело против себя политическим преследованием за критику действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский хочет мобилизовать подростков.

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