Критиковавшему Зеленского депутату Рады разрешили говорить по-русски в суде

Критиковавший президента Украины Владимира Зеленского депутат Верховной рады Александр Дубинский добился возможности говорить по-русски в своем выступлении на судебном заседании. Видеофрагмент спора между парламентарием и судьями Киевского апелляционного суда появился на YouTube-канале Дубинского.

«Вы можете вести судопроизводство на том языке, на котором вы хотите. <...> Я буду выступать на том языке, на котором мне удобно. Не понимаете русский — возьмите переводчика», — отрезал депутат, посоветовав суду внимательнее изучить украинскую конституцию.

Судьи сперва попытались оспорить слова Дубинского, но потом посовещались и решили разрешить ему выступать на русском.

Дубинский арестован по обвинению в госизмене. В частности, политика подозревают в коррупции и участии в схеме по незаконному пересечению границы Украины для мужчин призывного возраста.

Сам он свою вину отрицает и считает дело против себя политическим преследованием за критику действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский хочет мобилизовать подростков.