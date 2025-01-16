Укрепление НАТО, угрозы США и изменение конституции. О чем Байден говорил в прощальной речи

Уходящий с поста президента США Джо Байден выступил с прощальным обращением к нации. В нем глава Белого дома заявил, что именно его администрация подготовила сделку между Израилем и ХАМАС, рассказал, с какими угрозами сейчас сталкивается Америка, и призвал изменить конституцию страны. Байден ни разу не упомянул в своем выступлении Россию, однако отметил, что ему удалось укрепить НАТО и сохранить свободу Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Джо Байден начал свою речь, заявив, что сделка о прекращении огня и освобождении заложников, которую 15 января заключили Израиль и ХАМАС, подготовила его администрация.

«Этот план был разработан и согласован моей командой и будет в значительной степени реализован новой администрацией», — отметил президент США.

Также он подчеркнул, что смог сохранить свободу Украины.

«За рубежом мы укрепили НАТО, Украина по-прежнему остается свободной», — заявил Байден.

Россию в своей речи он ни разу не упомянул , зато несколько раз вспомнил о Китае. В частности, Байден заявил, что США опередили КНР в конкурентной борьбе. Кроме того, он отметил, что именно США, а не Китай должны быть лидерами в развитии искусственного интеллекта.

«Сейчас как никогда важно, чтобы люди управляли, и как страна свободы, Америка, а не Китай, должна стать мировым лидером в развитии ИИ», — заявил американский президент.

В США зарождается олигархия

Отдельный блок своей речи Байден посвятил угрозам, с которыми, по его мнению, сейчас сталкивается демократия США. Одной из таких угроз он назвал лавину дезинформации, которая захлестнула американцев и создает условия для злоупотребления властью.

«Свободная пресса рушится <...> Социальные сети отказываются от проверки фактов. Правда затмевается ложью ради власти и выгоды», — отметил президент США.

По его словам, американцы обязаны призвать соцсети к ответственности для «защиты детей, семей и самой демократии». Также американский лидер подчеркнул, что обеспокоен развитием технологического комплекса, но чуть не запутался в датах.

«В своем выступлении президент Эйзенхауэр говорил об опасностях военно-промышленного комплекса. Он предупредил нас тогда о, цитирую, возможности катастрофического роста неуместной власти. Шесть дней... шесть десятилетий спустя я в равной степени обеспокоен потенциальным ростом технологического промышленного комплекса», — сказал Байден.

Еще одной угрозой, как заявил глава Белого дома, является рост экономического неравенства. Он отметил, что в настоящий момент в США зарождается «олигархия с крайним уровнем богатства, власти и влияния», которая угрожает демократии, а также базовым правам и свободам.

Необходимы поправки в конституцию

Кроме того, Байден заявил о необходимости внести изменения в конституцию США.

«Нам нужно внести поправки в Конституцию, чтобы было ясно, что ни один президент не застрахован от преступлений, которые он или она совершает, находясь на своем посту. Власть президента не безгранична. Она не абсолютна. И этого не должно быть», — отметил он.

Байден также заявил о важности борьбы с коррупцией в политике. По его словам, нужно оперативно избавиться от скрытого финансирования избирательных кампаний.

«Сохраните веру»

В прощальной речи президент США поблагодарил семью, членов своей администрации, сотрудников экстренных служб, военнослужащих и простых американцев. Отдельно Байден выразил благодарность вице-президенту Камале Харрис.

Глава Белого дома также заявил, что за 50 лет работы на благо страны он остается верен ее ключевым идеалам.

«Я все еще верю в идею, за которую стоит Америка, — страну, где важны сила наших институтов и характер нашего народа, и это должно сохраняться. Теперь ваша очередь стоять на страже. Сохраните веру, будьте хранителями огня», — отметил американский лидер.

Новой администрации Джо Байден пожелал удачи. Он подчеркнул, что не сомневается в том, что США по силам и впредь добиваться успеха.