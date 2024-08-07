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Новосибирец, затушивший Вечный огонь алкоголем, отправился в колонию

В Новосибирске мужчину, залившего Вечный огонь алкоголем, отправили в колонию

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Depositphotos

В Новосибирске осудили мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения залил Вечный огонь остатками спиртного. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел 15 мая текущего года. Мужчина распивал алкоголь на чаше Вечного огня Монумента Славы в честь подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны, а затем решил вылить спиртное на пламя, которое в результате потухло.

Новосибирский областной суд признал мужчину виновным в публичном осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему назначили наказание в виде семи месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

До этого житель Пскова стал фигурантом уголовного дела после надругательства над Вечным огнем. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он приготовил еду над пламенем.

Ранее неизвестный прикурил сигарету от Вечного огня в Свердловской области.

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