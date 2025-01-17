Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Грузинская оппозиция назвала «божеством» конгрессмена США Уилсона

В Грузии назвали божеством американского конгрессмена Уилсона
close
Depositphotos

Грузинский оппозиционер Григол Гегелия («Сильная Грузия») от имени грузинского народа назвал американского конгрессмена от Республиканской партии Джо Уилсона «божеством». Об этом сообщает газета «Взгляд».

После встречи в Америке с Уилсоном, регулярно критикующим правящую партию «Грузинская мечта», Гегелия заявил, что начал диалог с конгрессменом со слов о том, что его «обожествляет народ Грузии». Однако это высказывание вызвало резкую критику в адрес оппозиционера в социальных сетях.

«Грузинский народ обожествляет только Бога, но как это объяснить им (оппозиционерам)?», «Кто позволяет им говорить от имени всего народа Грузии?!» — негодуют пользователи.

Сообщалось, что по приглашению Уилсона экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили посетит инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.

Срок полномочий Зурабишвили на посту президента Грузии истек 29 декабря, однако она отказывается отдавать власть. В то же время ей пришлось покинуть Президентский дворец в Тбилиси после инаугурации нового главы государства Михаила Кавелашвили — его избрали главой государства в декабре 2024 года, выборы тогда прошли по новой системе: за президента голосовали не все граждане, а избирательная коллегия из 300 человек.

Ранее Зурабишвили пообещала вырвать страну из когтей «северного недруга».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами