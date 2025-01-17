Грузинская оппозиция назвала «божеством» конгрессмена США Уилсона

Грузинский оппозиционер Григол Гегелия («Сильная Грузия») от имени грузинского народа назвал американского конгрессмена от Республиканской партии Джо Уилсона «божеством». Об этом сообщает газета «Взгляд».

После встречи в Америке с Уилсоном, регулярно критикующим правящую партию «Грузинская мечта», Гегелия заявил, что начал диалог с конгрессменом со слов о том, что его «обожествляет народ Грузии». Однако это высказывание вызвало резкую критику в адрес оппозиционера в социальных сетях.

«Грузинский народ обожествляет только Бога, но как это объяснить им (оппозиционерам)?», «Кто позволяет им говорить от имени всего народа Грузии?!» — негодуют пользователи.

Сообщалось, что по приглашению Уилсона экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили посетит инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.

Срок полномочий Зурабишвили на посту президента Грузии истек 29 декабря, однако она отказывается отдавать власть. В то же время ей пришлось покинуть Президентский дворец в Тбилиси после инаугурации нового главы государства Михаила Кавелашвили — его избрали главой государства в декабре 2024 года, выборы тогда прошли по новой системе: за президента голосовали не все граждане, а избирательная коллегия из 300 человек.

Ранее Зурабишвили пообещала вырвать страну из когтей «северного недруга».