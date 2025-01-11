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Экс-президент Грузии пообещала вырвать страну из когтей «северного недруга»

Зурабишвили: Запад поможет вырвать Грузию из когтей России
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Mindaugas Kulbis/AP

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила сторонникам, что собирается вырвать страну из когтей России при помощи стран Запада. Об этом сообщает «Взгляд».

Зурабишвили рассказала, что поедет на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, на которую ее пригласил конгрессмен Джо Уилсон. Экс-президент подчеркнула, что посетит Вашингтон «от имени» города Зугдиди. По ее словам, в столице США у республики много друзей, которые «помогут вырвать Грузию из когтей северного недруга» — России.

Бывшая глава государства призвала сторонников продолжать уличные демонстрации в стране, чтобы их видели за границей, и заявила, что помощь извне связана с внутренним протестом.

До этого Саломе Зурабишвили, чей срок полномочий на посту президента Грузии истек 29 декабря, попросила не называть ее экс-президентом. По ее мнению, она остается единственным легитимным главой государства.

Ранее новый президент Грузии сделал заявление о вступлении в Евросоюз.

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