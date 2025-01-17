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Еще одно министерство Германии прекратит деятельность в соцсети Маска

Tagesschau: министерство окружающей среды ФРГ прекратит деятельность в соцсети X
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Markus Schreiber/AP

Немецкое министерство окружающей среды Германии перестанет размещать посты в соцсети X миллиардера Илона Маска. Об этом сообщил портал Tagesschau со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Федеральное министерство окружающей среды хочет приостановить свою деятельность на платформе X. Однако аккаунт министерства сохранится», — рассказала журналистам представитель ведомства.

В качестве причин ухода называются отсутствие модерации и низкая культура дискуссии.

15 января министерство обороны ФРГ заявило, что перестанет размещать посты в X из-за якобы «трудностей» при предметном обмене аргументами. В качестве альтернатив ведомство назвало мессенджер WhatsApp и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Маск прокомментировал уход ведомства, отметив, что оно переходит на те платформы, где «ложь не оспаривают».

В конце декабря Маск в Х исказил имя федерального канцлера Германии Олафа Шольца, назвал его «болваном» и предрек поражение на предстоящих выборах в Германии.

Ранее в Германии назвали Гитлера коммунистом.

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