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В Германии назвали Гитлера коммунистом

Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель назвала Гитлера коммунистом в дискуссии с Маском
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Carsten Koall/Global Look Press

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель заявила, что лидер Третьего рейха Адольф Гитлер был не правым консерватором, а коммунистом. Об этом она сказала во время онлайн-дискуссии с американским бизнесменом Илоном Маском на платформе X.

Вайдель отметила, что крупнейшим успехом левых после событий Второй мировой войны стало то, что Гитлера стали называть правым консерватором. По ее мнению, Гитлер был совершенной противоположностью: он не был консерватором или идентаристом, «он был коммунистом и социалистом».

Кандидат в канцлеры ФРГ утверждает, что фашистский лидер сам указывал на социалистический характер своей партии Национал-социалистической немецкой рабочей партии, а также активно проводил политику национализации, характерную для левых движений.

Вайдель добавила, что АдГ исповедует прямо противоположные ценности: консерватизм и либертарианство. Она подчеркнула, что непосредственно левые движения больше склонны критиковать Израиль и именно в их среде укоренился антисемитизм.

Ранее Вайдель заявила, что Трамп и Маск закончат конфликт на Украине.

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