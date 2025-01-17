Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Советский разведчик стал жертвой телефонных мошенников

ТАСС: советский разведчик Лазовик передал мошенникам 1 млн рублей
close
Depositphotos

Советский разведчик Геронтий Лазовик стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным правоохранителей, советскому разведчику позвонили неизвестные и под предлогом проверки доходов заставили передать им сумму более 1 млн рублей.

По данным источника агентства, пенсионер выбросил средства через окно якобы доверенному лицу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Лазовик занимал должность заместителя резидента КГБ в Канберре и был начальником 19-го отдела ПГУ КГБ при СМ СССР. Кроме того, мужчина был главой группы КГБ по оперативной зоне №1 в Афганистане. После ухода в отставку он является первым заместителем председателя Совета ветеранов ЦАО Москвы.

До этого житель Белгорода передал аферистам более девяти миллионов рублей, поверив в легенду о перерасчете пенсий. Мошенники связались с 67-летним мужчиной и под предлогом записи в электронную очередь для перерасчета и выманили у него код из смс-сообщения.

Сначала белгородец перевел 1,9 млн рублей, затем по указанию мошенников поехал в Москву. Там он встретился с «доверенным лицом» и передал ему 4,7 млн рублей.

Ранее россиянам рассказали, как распознать ботов для кражи паролей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами