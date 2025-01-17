Советский разведчик стал жертвой телефонных мошенников

Советский разведчик Геронтий Лазовик стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным правоохранителей, советскому разведчику позвонили неизвестные и под предлогом проверки доходов заставили передать им сумму более 1 млн рублей.

По данным источника агентства, пенсионер выбросил средства через окно якобы доверенному лицу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Лазовик занимал должность заместителя резидента КГБ в Канберре и был начальником 19-го отдела ПГУ КГБ при СМ СССР. Кроме того, мужчина был главой группы КГБ по оперативной зоне №1 в Афганистане. После ухода в отставку он является первым заместителем председателя Совета ветеранов ЦАО Москвы.

До этого житель Белгорода передал аферистам более девяти миллионов рублей, поверив в легенду о перерасчете пенсий. Мошенники связались с 67-летним мужчиной и под предлогом записи в электронную очередь для перерасчета и выманили у него код из смс-сообщения.

Сначала белгородец перевел 1,9 млн рублей, затем по указанию мошенников поехал в Москву. Там он встретился с «доверенным лицом» и передал ему 4,7 млн рублей.

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