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Россиянам рассказали, как распознать ботов для кражи паролей

IT-специалист Истомин: ворующие пароли боты звонят с неофициальных номеров
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tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Боты, которые пытаются выманить одноразовый пароль для входа в различные сервисы, звонят с неофициальных номеров. Об этом рассказал РИА Новости специалист по информационной безопасности группы компаний «ST IT», эксперт рынка TechNet НТИ Ярослав Истомин.

В основном одноразовые пароли используются в приложениях и на сайтах банков при двухфакторной аутентификации. Их сообщают при помощи звонка робота из банка, в виде SMS-сообщений, push-уведомлений, по электронной почте и так далее. Именно эту комбинацию пытаются выманить мошенники.

По словам Истомина, чаще всего вредоносные боты можно отличить по дефектам в их речи или паузам «невпопад». Также боты звонят с номера, который не совпадает с официальным контактом банка/сервиса.

Также эксперт посоветовал насторожиться, если вам поступает мгновенный звонок от «банка» или «службы поддержки» при попытке зайти в приложение. Высока вероятность, что это тоже попытка выманить одноразовый код.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, специалист призвал внимательно относиться к каждому звонку и SMS, а также никогда не сообщать код, даже если звонят якобы из техподдержки или банка. Также он посоветовал установить программу, которая защищает от спам-звонков.

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказывал, что самыми популярными схемами обмана россиян мошенниками в прошлом году стали звонки, в том числе с применением видео, в Viber с номера 90 0 и 900. Кроме того, часто преступники обещали разные льготы пенсионерам.

Ранее экономист Петр Щербаченко предупредил о всплесках мошенничества в феврале, марте и мае.

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