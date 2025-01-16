Белгородец отдал мошенникам 9 млн рублей, поверив в перерасчет пенсии

В Белгороде мужчина поверил в перерасчет пенсии и отдал аферистам 9 млн рублей

Житель Белгорода передал аферистам более девяти миллионов рублей, поверив в легенду о перерасчете пенсий. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Мошенники связались с 67-летним мужчиной и под предлогом записи в электронную очередь для перерасчета выманили у него код из сообщения. Затем пенсионеру сказали, что неизвестный якобы пытается получить доступ к его счету, поэтому накопления нужно перевести на «безопасный счет».

Сначала белгородец перевел 1,9 млн рублей, затем по указанию мошенников поехал в Москву. Там он встретился с «доверенным лицом» и передал ему 4,7 млн рублей.

Когда мужчина вернулся домой, злоумышленники стали настаивать на переводе оставшихся денег на безопасный счет. Он последовал инструкциям и вскоре снова направился в Москву, чтобы передать «доверенному лицу» еще 3,9 млн рублей.

«В общей сложности 67-летний мужчина лишился 9 670 000 рублей», – поделились в ведомстве.

Белгородец обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

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