Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белгородец отдал мошенникам 9 млн рублей, поверив в перерасчет пенсии

В Белгороде мужчина поверил в перерасчет пенсии и отдал аферистам 9 млн рублей
close
Shutterstock

Житель Белгорода передал аферистам более девяти миллионов рублей, поверив в легенду о перерасчете пенсий. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Мошенники связались с 67-летним мужчиной и под предлогом записи в электронную очередь для перерасчета выманили у него код из сообщения. Затем пенсионеру сказали, что неизвестный якобы пытается получить доступ к его счету, поэтому накопления нужно перевести на «безопасный счет».

Сначала белгородец перевел 1,9 млн рублей, затем по указанию мошенников поехал в Москву. Там он встретился с «доверенным лицом» и передал ему 4,7 млн рублей.

Когда мужчина вернулся домой, злоумышленники стали настаивать на переводе оставшихся денег на безопасный счет. Он последовал инструкциям и вскоре снова направился в Москву, чтобы передать «доверенному лицу» еще 3,9 млн рублей.

«В общей сложности 67-летний мужчина лишился 9 670 000 рублей», – поделились в ведомстве.

Белгородец обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее альфонс из Твери оставил двоих предпринимательниц без 14 млн рублей и любви.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами