В Турции распространился новый вид поддельного золота

На рынках в Турции широко распространилось поддельное золото, которое с трудом отличают от настоящего даже ювелиры. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

Журналисты отмечают, что тревога в обществе по поводу нового вида фальшивого золота достигла наивысшего уровня. Эксперт по золоту и денежным рынкам Исам Мемиш заявил, что появление поддельного металла на рынках может быть спровоцировано подъемами и спадами цен на него в летний сезон. По его словам, злоумышленники открывают мастерские, в том числе ювелирные, выставляют на рынок имитацию, а также низкопробные или полностью поддельные изделия, которые обычно продаются через интернет.

10 января унция золота подорожала до более чем $2700 впервые с 13 декабря.

Во второй половине октября стоимость золота на Чикагской товарной бирже (CME) на торгах впервые в истории достигла $2712,25 за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на золото на CME торговался по $2711,05 за унцию. На тот момент цена деривативов на драгметалл выросла на порядка 30%, демонстрируя максимальный годовой прирост за последние 14 лет.

Ранее золоту предрекли рекордный рост стоимости.