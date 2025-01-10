Стоимость золота достигла максимума с декабря

Стоимость золота подорожала более чем на $2700 за тройскую унцию

Унция золота подорожала более чем на $2 700 впервые с 13 декабря, написало агентство РИА Новости со ссылкой на данные биржевых торгов.

К 9:15 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $9,39 относительно предыдущего закрытия, или на 0,35%, до $2 700,19 за тройскую унцию.

Во второй половине октября стоимость золота на Чикагской товарной бирже (CME) на торгах впервые в истории достигла $2712,25 за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на золото на CME торговался по $2711,05 за унцию. На тот момент цена деривативов на драгметалл выросла на порядка 30%, демонстрируя максимальный годовой прирост за последние 14 лет.

В ноябре агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз UBS писало, что к концу 2025 года золото на бирже подорожает до $2900 за унцию. Также аналитики компании спрогнозировали, что к концу 2026 года стоимость золота превысит $2950 за унцию.

Поддержку драгметаллу окажет приход к власти в США Дональда Трампа и возросшая глобальная неопределенность, отмечали аналитики.

Ранее золоту предрекли рекордный рост стоимости.