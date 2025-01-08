Аналитики предрекли рост стоимости золота в 2025 году

Аналитик Ефанов: цена золота может достигнуть $3 тыс. за унцию к концу 2025 года

Рост цен на золото в 2024 году составил около 30%, и тенденция к подорожанию продолжится в 2025 году, поскольку золото по-прежнему будет рассматриваться инвесторами как «тихая гавань» в период экономической и политической нестабильности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Так, по словам основателя сервиса «Кредчек» Эльмана Мехтиева, золото будет дорожать на фоне усиления экономической и политической турбулентности во всем мире. Он отмечает, что центробанки продолжат увеличивать свои запасы золота и других вечных активов в условиях растущих рисков для своих стран, особенно с учетом возможной дестабилизации валютных резервов из-за роста криптовалют.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев прогнозирует рост цен на золото в 2025 году до уровня $2,6–2,9 тыс. за унцию. Основными факторами роста, по его мнению, станут ожидания смягчения процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС) и продолжающиеся покупки драгоценного металла со стороны центральных банков.

Аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов считает, что стоимость золота может достигнуть отметки $3 тыс. за унцию к концу 2025 года, несмотря на возможное укрепление доллара США. По его словам, золото остается востребованным активом в условиях нестабильности и геополитических потрясений.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз UBS писало, что к концу 2025 года золото на бирже подорожает до $2900 за унцию.

Ранее ученые раскрыли тайну формирования месторождений золота.