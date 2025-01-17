Российская школьница устроила в комнате фейерверк и спалила полдома

В Ростовской области школьница запустила в комнате фейерверк и спалила полдома

В Ростовской области детская шалость едва не закончилась трагедией. Ребенок запустил фейерверк, который спровоцировал сильный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Инцидент произошел в хуторе Красновка Каменского района. Девятилетняя девочка в присутствии всей семьи случайно активировала пиротехническое изделие. От искр мгновенно загорелся навесной потолок, огонь перекинулся на вещи и мебель. Семья успела эвакуироваться и позвонила в экстренные службы.

Прибывшие пожарные потушили огонь, который успел распространиться на 50 квадратных метров.

До этого пожар из-за взрыва петарды начался в одном из ночных клубов Ленска в Якутии. При этом гости заведения поначалу не обращали внимания на возгорание и продолжали веселиться, пока их не вывели сотрудники клуба.

Ранее в Северной Осетии восьмилетнему мальчику оторвало пальцы при взрыве петарды.