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Второклассник из Северной Осетии лишился пальцев из-за взрыва петарды

В Северной Осетии 8-летнему мальчику оторвало пальцы при взрыве петарды
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Ben Schonewille/Shutterstock/FOTODOM

Второкласснику из Северной Осетии оторвало пальцы при взрыве петарды, сообщает «Сапа 15».

Несчастный случай произошел в селе Комгарон. По данным Telegram-канала, в тот день многодетные родители разбирали елку после новогодних праздников.

Взрыв прозвучал, когда двое братьев закрылись на балконе. Восьмилетний мальчик вернулся в комнату уже с окровавленной рукой, его госпитализировали в республиканскую детскую больницу с ампутацией нескольких пальцев.

Родители не смогли ответить на вопрос, как в руки к их сыновьям попало пиротехническое изделие, по словам взрослых, они запрещали детям покупать пиротехнику.

До этого россиянин выстрелил петардой в лицо сыну-школьнику. Мальчик получил травму носа. Его здоровью ничто не угрожает.

Ранее в Москве пенсионерка пострадала из-за петарды, брошенной в ее окно подростками.

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