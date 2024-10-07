Кинолог рассказал, какие игрушки представляют опасность для собак

Собакам не стоит покупать игрушки из хрупкого пластика или резины, потому что они могут разгрызть их и проглотить кусок. Об этом kp.ru рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, не стоит также кидать питомцу палку, подобранную на улице, потому что она может оставить занозы или вывихнуть челюсть, если окажется слишком большой. Кинолог также советует осторожно играть в перетягивание каната, чтобы не травмировать челюсть.

«Любые неспециализированные или не подходящие по размеру игрушки нанесут вред. <...> Маленькие прыгучие мячи, диски из хрупкого пластика и бутылки также не подходят для игры. И главное: отделяйте свой досуг от игры с питомцем — не стоит катать его на велосипеде, скейтборде или самокате, так вы не сможете обеспечить его безопасность», — заключил Голубев.

Ученые из школы антропологии Университета Аризоны в Тусоне до этого установили, что после общения с собаками у детей повышается уровень окситоцина — гормона, который отвечает за положительные эмоции.

Ранее россиян предупредили, почему нельзя кормить питомцев едой со стола.