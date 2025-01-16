Волонтеры рассказали об отравлении при очистке пляжей от мазута

РБК: некоторые волонтеры заявили об отравлении при очистке пляжей от мазута

Некоторые из волонтеров, участвовавших в очистке пляжей от мазута, отравились нефтепродуктом. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на опрошенных добровольцев.

Один из них рассказал изданию, что участвует в этих работах с 17 декабря. По словам волонтера, он отравился «по глупости».

«В первый день пошел на пляж без маски и других средств защиты, так как еще ничего не было организовано, люди все так работали. 18 декабря вышел на пляж в районе Можепсин на Пионерском проспекте, там уже выдали костюм и маску, но к обеду почувствовал недомогание», — продолжил доброволец.

Он отметил, что не обращался к медикам.

«Лежал дома, слезы, красные глаза, в носу и в горле першило, состояние как ОРЗ», — добавил волонтер.

Другой доброволец рассказал РБК, что некоторые из его коллег пренебрегали средствами индивидуальной защиты.

«В первые дни, когда были испарения легких паров, от мазута получали интоксикацию мы, но это все прошло», — заявил он.

Волонтер также отметил, что сейчас уже нет таких выбросов.

9 января президент России Владимир Путин заявил, что для минимизации ущерба после разлива мазута в Черном море пока делается недостаточно. Также он подчеркнул, что разлив мазута в Черном море является одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась за последние годы. Глава государства поручил министрам организовать штаб по ликвидации последствий ЧП.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее эколог предупредил, что часть разлившегося в Черном море мазута может всплыть летом.