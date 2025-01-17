В Киргизии заявили о незаконном присвоении имущества авиабазы США на $77 тысяч

Военная прокуратура Киргизии выявила масштабное хищение имущества бывшей американской авиабазы «Ганси» (ранее — центр транзитных перевозок ВВС США) в аэропорту «Манас». Об этом сообщает РИА Новости.

Причиненный ущерб оценивается в 6,7 млн сомов (около $77 тысяч). По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Присвоение или растрата вверенного имущества».

Расследование, проводимое совместно с Министерством республики, направлено на возмещение ущерба и привлечение виновных к ответственности. Сейчас устанавливаются лица, причастные к хищению материальных ценностей с территории бывшей базы.

Авиабаза, функционировавшая с 2001 года в рамках операции «Непоколебимая свобода» и окончательно закрытая в 2014 году по решению экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, после вывода американских войск была передана Национальной гвардии азиатской страны.

В начале января американские войска начали строить военную базу на севере Сирии.

Ранее Пушков заявил, что на Украине боятся раскрытия объемов хищений помощи США.