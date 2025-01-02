Сенатор Пушков: на Украине боятся, что Трамп раскроет объемы хищения помощи США

Украинские власти боятся аудита, который может быть начат избранным президентом США Дональдом Трампом, чтобы расследовать нецелевое использование Киевом предоставленной Вашингтоном военной помощи. Об этом написал глава комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По мнению парламентария, тема украинской коррупции и расхищения денег США может стать одной из главных тем для республиканцев.

Пушков подчеркнул, что в случае подтверждения участия администрации действующего президента США Джо Байдена в коррупционных махинациях по отмыванию денег на военной помощи Украине Демократическая партия окажется под ударом.

Также сенатор выразил мнение, что Трамп вряд ли решится продемонстрировать миру всю изнанку политики Соединенных Штатов при администрации своего предшественника.

1 января колумнист американской газеты The Hill и бывший офицер ВМС США Джеймс Дюрсо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и другие украинские чиновники должны понести ответственность за коррупцию и нецелевое использование американской военной помощи.

Ранее Зеленский поблагодарил США за помощь «в критический момент».