Врач раскрыла неожиданную опасность известного во всем мире тайского супа

Врач Павлюк: том ям может быть вреден из-за кокосового молока и креветок

Известный во всем мире суп том ям богат витаминами и содержит мало калорий, однако его ингредиенты могут быть вредными для людей, имеющих определенные заболевания. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-диетолог Наталья Павлюк.

«Большой минус том яма — кокосовое молоко. Кокос содержит большое количество насыщенных жиров. И людям с нарушением липидного обмена, с повышенным холестерином, с болезнями сердца надо быть осторожнее с продуктами, содержащими кокос (молоко, масло)», — сказала врач.

Креветки, содержащиеся в составе супа, содержат большое количество жиров и холестерина, добавила Павлюк.

При этом она подчеркнула, что том ям гораздо полезнее фастфуда. Оптимальная частота употребления супа, по ее словам, — один раз в неделю.

В декабре министр культуры Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон сообщила, что острый суп с креветками «Том Ям Кунг» внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

По ее словам, решение о внесении блюда в список ЮНЕСКО было принято и запротоколировано Межправительственным комитетом по охране нематериального культурного наследия человечества на его 19-й сессии, которая проходит в городе Асунсьоне в Парагвае.

Ранее россияне рассказали, блюда каких кухонь готовят дома.