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Суп «Том Ям Кунг» внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Тайский суп «Том Ям Кунг» внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО

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Depositphotos

Министр культуры Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон сообщила, что тайский острый суп с креветками «Том Ям Кунг» внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Ее заявление опубликовано на сайте правительства страны.

По словам главы министерства, решение о внесении «Том Ям Кунг» в список ЮНЕСКО было принято и запротоколировано Межправительственным комитетом по охране нематериального культурного наследия человечества на его 19-й сессии, которая проходит в городе Асунсьоне в Парагвае.

Министр пояснила, что название «Том Ям Кунг» происходит от сочетания трех слов: «вареный», «креветка» и «вода», что иллюстрирует способ приготовления этого блюда.

В конце ноября агентство Associated Press сообщало, что сосисочные киоски в Вене включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Как отметил мэр города Михаэль Людвиг, новый статус является признанием жителей города, которые «своей теплотой и обаянием делают киоски с сосисками чем-то большим, чем просто местом для перекуса.

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Ранее Том Ям был назван самым популярным супом у россиян в доставках.

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