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Мясников назвал причину массовой скупки антидепрессантов россиянами

Доктор Мясников: россияне массово пьют антидепрессанты из-за огромного стресса
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Владимир Песня/РИА «Новости»

Россияне бьют рекорды по покупкам антидепрессантов. Это связано как с трудностями современной жизни и высоким уровнем стресса, так и с желанием получить быструю помощь с наименьшими усилиями, считает врач Александр Мясников. Раньше люди пили алкоголь, а теперь — таблетки, заявил он Общественной Службе Новостей.

Стресс современных людей постоянно растет, так как они живут в эпоху глобальных перемен, и закончится это нескоро, считает Мясников. По его словам, с возникающими проблемами россияне сегодня все чаще хотят к врачу.

«Привычку все проблемы решать таблетками мы у людей выработали. Раньше был алкоголь, сейчас все изящно сидят на антидепрессантах. С подросткового возраста», — заявил доктор.

По его мнению, заменить лекарства могли бы спорт, закаливание и здоровый образ жизни, но люди не хотят тратить на это усилия и время. Принимать таблетки в таких условиях намного легче, утверждает он.

Что касается врачей, то им тоже не хочется объяснять пациентам про «спорт и закаливание», поэтому они назначают таблетки, заявил Мясников. Врачи, по его словам, лишь удовлетворяют запросы людей с симптомами депрессии и тревожности, а не рассказывают им «про приемы борьбы со стрессами».

Напомним, по итогам января-ноября 2024 года продажи антидепрессантов в России выросли до 16,1 млн упаковок, что больше на 16,8%, чем годом ранее. Продажи за этот период превысили также рекорды 2022 года — за весь год было продано 13 млн упаковок. Тогда произошел резкий скачок спроса на эти препараты на фоне начала военной спецоперации.

Ранее психолог заявил о растущем доверии россиян психиатрам.

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