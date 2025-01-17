Продажи антидепрессантов в России продолжают расти

Россияне в 2024 году побили рекорд по покупкам антидепрессантов. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

По данным компании, за январь — ноябрь прошлого года продажи антидепрессантов выросли до 16,1 млн упаковок, что больше на 16,8% год к году и превышает показатели всего 2023 года (15,3 млн).

Продажи за этот период превысили также рекорды 2022 года — за весь год было продано 13 млн упаковок. Тогда произошел резкий скачок спроса на эти препараты на фоне начала Россией военной операции на Украине.

По подсчетам оператора системы маркировки «Честный знак», спрос на антидепрессанты в 2024 году вырос на 22% по сравнению с 2023 годом.

В денежном выражении за 11 месяцев прошлого года продажи увеличились до 13,5 млрд руб. (+31,9%). За этот период было реализовано 17,1 млн упаковок на 12,9 млрд руб., что на 36% больше, чем годом ранее.

Как отмечает издание, рост в денежном выражении вызван подорожанием препаратов.

В ноябре аналитики провели исследование, которое показало, что больше всего в России спрос на антидепрессанты вырос в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее был открыт быстродействующий антидепрессант с низкими побочными эффектами.