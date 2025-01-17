«Растет напряжение»: россияне начали доверять психиатрам и антидепрессантам

Среди россиян отмечается рост доверия к психиатрической помощи, врачи начали активно работать с жалобами на упадок сил и плохое настроение, а не только с социопатическими диагнозами. К назначениям докторов жители также относятся спокойнее, рассказал НСН психолог, директор центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский.

«Антидепрессанты выписывают не психологи, а психиатры. Думаю, люди стали чаще обращаться к ним, поскольку возникает большее доверие. Также накапливается положительный опыт применения антидепрессантов. Эта тема становится все менее пугающей», — отметил специалист.

Постепенно уходит всеобщее заблуждение о том, что «к психиатрам ходят только психи», люди понимают, что это обычные врачи, отметил Колмановский.

При массе симптомов помочь могут лекарства, но антидепрессанты назначают далеко не каждому. А вот консультация психолога нужна каждому, убежден специалист. По его словам, это актуально, так как сейчас в обществе растет напряжение. Люди чувствуют усталость и не видят перспектив, что делает их проблемы закономерными, заключил Колмановский.

Напомним, сообщалось, что чаще всего россияне обращаются к психологу с такими проблемами, как одиночество и чувство неполноценности, а также с симптомами депрессии. Новой тенденцией стало обращение за помощью из-за одиночества. Из расстройств у жителей России чаще встречаются тревожно-депрессивные.

Ранее россиянам объяснили, при каких симптомах пора идти к психологу или психиатру.